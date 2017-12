EXCLUSIV / Viorel Dinu si Vasile Boiangiu, ACUM, in studioul Sport Total FM!

Vasile Boiangiu, presedintele formatiei SC Popesti-Leordeni, este prezent in studioul Sport Total FM, miercuri, de la ora 17:00, alaturi de antrenorul echipei, Viorel Dinu, in calitate de invitati ai emisiunii „Trafic Sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.

In ultima etapa a turului de campionat, ilfovenii au pierdut la limita cu Petrolul Ploiesti, scor 2-1, ajutandu-i astfel, pe prahoveni sa termine in fruntea clasamentului, cu doar doua puncte peste locul secund ocupat de Alexandria. Gruparea din Popesti ocupa locul 9 in clasamentul Seriei a III-a din Liga a III-a, dupa prima jumatate a acestui sezon.

Viorel Dinu: „Dupa ce s-a terminat turul asta de campionat, eu zic ca e bine. Obiectivul nostru au fost locurile 6-9 de la inceput si probabil acesta va fi si in retur”

Vasile Boiangiu: „Asteptarile erau intr-adevar mai mari. Au fost cateva meciuri de la care speram mai mult. Uneori si constanta jucatorilor si arbitrajul au contat in rezultatul final.”