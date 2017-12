EXCLUSIV / Radu Voina: „Se pare ca este bine sa pleci cu capul plecat, dar sa ai ambitii pe teren!”

Despre parcursul din cele trei etape scurse pana acum din grupele CM de handbal feminin din Germania, unde Romania a obtinut numai victorii, a vorbit si Radu Voina, fostul selectioner, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Suntem in grafic, se pare ca este bine sa pleci cu capul plecat, dar sa ai ambitii pe teren!

Criticile Cristei Neagu sunt ok, ea este o jucatoare respectata in toaa lumea, cu trofee foarte multe, campioana europeana, si este normal sa aiba ceva de spus.

Imbucrator a fost ca si alte jucatoare s-au ridicat la nivelul Cristinei. Cred ca responsabilitatea aruncarii la poarta trebuie pasata si altor jucatoare. Iar Pinctea este fantastica, orice minge ajunsa la ea este gol sau 7 metri.

Nu stiu ce fac norvegiencele, dar reusesc de fiecare data sa ajunga in varful de forma atunci cand trebuie. Clar ca ele au dominat pana acum intrecerea,d esi noi si Rusia avem acelasi punctaj.

Echipa noastra de handbal feminin este foarte iubita in afara tarii si de asta nu ar trebui sa ne surprinda ceea ce evdem in tribune.”, a declarat Voina, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Romania s-a impus in fata Spaniei, marti seara, scor 19-17, si s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, dupa trei victorii din tot atatea posibile. Inaintea ultimelor doua jocuri ramase de disputat in Grupa A, cu Algeria si Franta, fetele noastre ocupa primul loc, cu 6 puncte, fiind neinvinse pana acum, alaturi de rusoaice si norvegience.