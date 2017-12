EXCLUSIV / Marius Beudeanu, despre introducerea arbitrajului video: „Eu anticipez ca vor fi niste scandaluri imense”

Marius Beudeanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre decizia Ligii Profesioniste de Fotbal de a introduce arbitrajul video in Liga I.

Fostul arbitru s-a declarat impotriva acestui sistem, temandu-se de faptul ca lucrurile vor lua amploare odata cu intrarea in functiune a arbitrajului video in Romania.

„Nu ma asteptam sa se ia o decizie atat de repede in ceea ce inseamna implementarea acestui arbitraj video, pentru ca deocamdata este in faza experimentala in campionatele importante din Europa.

Implicatiile vizavi de reactia publicului sportiv sunt inca cunoscute. Lumea trebuie sa inteleaga foarte bine ca suntem doar in fata incipienta. Eu nu sunt un fan al introducerii unor tehnologii fortate in arbitraj. Probabil ca vom renunta si la arbitrii asistenti cand vom avea tot felul de cipuri care sa dedecteze ofsaid-ul. Sunt impotriva nu pentru ca n-as intrezari niste beneficii de moment, dar tare imi e ca nu ne vom opri aici.

Eu anticipez ca vor fi niste scandaluri imense daca se va merge pe ideea de a beneficia doar un meci pe etapa de acest arbitraj video. Ne vom auzi si peste cativa ani sa vedem daca am avut dreptate. Sunt mai mult decat circumspect, pentru ca nu cred ca face bine arbitrajului uman si nici pentru atractivitatea jocului”, a declarat Marius Beudeanu in cadrul emisiunii „Fluier final”.