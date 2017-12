EXCLUSIV / Echipa nationala de futsal a Romaniei a remizat cu Olanda, inainte de deplasarea la CE: „Primul meci puteam sa il castigam lejer”

Echipa nationala de futsal a Romaniei a disputat o dubla mansa amicala impotriva reprezentativei similare a Olandei, iar tricolorii au obtinut doua rezultate de egalitate, 1-1 si 2-2.

Staff-ul tehnic al echipei nationale s-a declarat incantat de prestatia jucatorilor nostri, ce le-a dat sperante pentru meciurile pe care le vor disputa in cadrul Campionatului European din Slovenia.

„Au fost doua jocuri spectaculoase si eficiente pentru noi, tinand cont ca Olanda este o echipa puternica, tehnica, bine asezata. Au fost in jur de o mie de spectatori si conditii deosebite. Staff-ul tehnic si antrenorul Robert Lupu au fost multumiti de eficienta acestor doua jocuri de pregatire care reprezinta un pas inainte.

Finalizarea va fi in ianuarie, pe 15 intram in catonament la Deva. Pe 21 si 22 jucam doua meciuri amicale cu Moldova. Pe 28 se pleaca, pe 31 jucam cu Portugalia, iar pe 2 cu Ucraina. Speram sa ne calificam mai departe ca pe 6 sa jucam probabil cu Azerbaidjan sau cu Spania.”, a declarat Vali Ionita, team-managerul echipei nationale, in cadrul emisiunii „Morning Sport”.

Robert Lupu, antrenorul reprezentativei de futsal, a dezvaluit faptul ca pe parcursul Campionatului European va ramane doar la statutul de antrenor si nu va mai intra in teren alaturi de elevii sai.

„Au fost doua meciuri destul de grele cu o echipa, Olanda, de rangul nostru. Putea sa prinda barajul. A fost un castig pentru noi. Primul meci puteam sa il castigam lejer, iar in al doilea meci am suferit un pic si cred ca rezultatul de egalitate a fost echitabil. Jucatorii nostri au avut si UEFA Cup si s-a acumulat un pic oboseala si s-a simtit in meciul al doilea. Olanda are o aparare care joaca om la om, la fel ca adversarul nostru, Ucraina, pe care il avem la europeanul din Slovenia. Eu voi fi doar antrenor la EURO, las locul meu din teren altui jucator. In mare, nu cred ca vor fi schimbari in lot, sper sa nu avem accidentari”, a spus si Robert Lupu.