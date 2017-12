Clauza inedita pe care Olimpiu Morutan ar putea sa o aiba la FCSB: „O sa-i spun domnului Becali sa-i treaca asta in contract”

Finantatorul FCSB-ului continua sa insiste pentru transferul lui Olimpiu Morutan de la FC Botosani, dar conducerea clubului moldovean nu vrea sa cedeze prea usor.

Valeriu Iftime, finantatorul FC Botosani, a explicat situatia tanarului fotbalist pentru care se simte responsabil si a dezvaluit ce clauza ar avea acesta daca cele doua cluburi ar bate palma.

„Miercuri, joi urmeaza sa vorbesc cu domnul Becali si sa-i dau un raspuns la oferta domniei sale pentru Olimpiu Morutan. Cred ca vrea si dumnealui sa stie cum sa-si daca planurile. Dar eu ma simt responsabil pentru Olimpiu si o sa discut cu el, sa vedem ce-si doreste si el. Poate nu vrea sa mearga.

Daca decidem ca totul e in regula, o sa-i spun domnului Becali sa-i treaca in contract o clauza prin care daca il besteleste o data, de doua ori cum a facut si cu alti jucatori, atunci sa-l lase sa plece in alta parte. Pentru ca nu stii cum reactioneaza jucatorul. Unul ca Budescu trece usor peste vorbe, altul, ca Alibec, pune la suflet si vedeti ce i se intampla”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.