Cati bani incaseaza Dinamo pentru prezenta lui Penedo la CM din Rusia

FIFA a marit substantial recompensele pentru cluburile care dau jucatori la Campionatul Mondial din Rusia, iar Dinamo va profita la maximum. ”Cainii” il vor avea drept reprezentant la turneul final din 2018 pe Jaime Penedo, goalkeeperul titular al nationalei din Panama.



Conform datelor financiare prezentate de FIFA, fiecare jucator prezent la Campionatul Mondial din 2018 va produce pentru echipa de club suma de aproape 7.000 de euro pe zi!

FIFA a anuntat ca va plati si pentru cele 15 zile de pregatire oficiale de dinaintea turneului, astfel ca toti fotbalistii vor fi calculati pentru minimum 25 de zile de prezenta la CM 2018.

Astfel, cum Panama are slabe sanse de a trece de grupe, Penedo va bifa 25 de zile in Rusia, iar Dinamo va incasa, la final, in jur de 175.000 de euro!