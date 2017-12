Andreea Raducan este ingrijorata: „Trebuie sa constientizam ca sunt probleme si sa gasim caile cele mai potrivite pentru a le rezolva!”

Presedintele FRG, Andreea Raducan, a declarat, marti seara, ca este „ingrijorator si trist” faptul ca gimnastica romaneasca sta acum doar in Larisa Iordache si Marian Dragulescu, singurii sportivi ai celor doua loturi nationale care au obtinut rezultate in competitiile majore internationale.



„Este ingrijorator si trist ca gimnastica romaneasca sta acum doar in Larisa Iordache si Marian Dragulescu. Desi sunt doi mari campioni care au demonstrat prin talentul si calitatile lor ca sunt capabili sa faca lucruri exceptionale. Sper insa ca ei sa fie in continuare un exemplu pentru cei tineri care intra in sala de gimnastica. Asa cum pentru mine au fost Lavinia Milosovici si Gina Gogean. Anul viitor incep calificarile la Jocurile Olimpice si sigur ca este o presiune si pentru mine, si pentru staff-ul federatiei, si pentru antrenori, e normal. Este momentul in care trebuie sa constientizam ca sunt probleme si sa gasim caile cele mai potrivite pentru a le rezolva„, a spus Raducan, care a lansat, marti seara, programul national dedicat copiilor „Hai cu noi in tara campionilor„, care are ca principal scop marirea bazei de selectie pentru loturile nationale.

Fosta campioana olimpica sustine ca o problema o reprezinta salariile mici ale antrenorilor.

„O mare problema in gimnastica este cea a remunerarii antrenorilor. Incercam sa o rezolvam pentru ca acesti oameni care au dorinta si pasiune de a face performanta in gimnastica sa aiba tot ceea ce doresc pentru ca noi sa avem rezultate„, a afirmat ea.

Aleasa in functia de presedinte al FRG in luna august, Andreea Raducan isi doreste sa le aiba alaturi pe fostele gimnaste.

„Eu sunt in contact cu toate fostele mele colege care antreneaza, cu Gina Gogean, cu Corina Ungureanu, cu Sandra Izbasa, dar si cu Claudia Presecan care lucreaza in Anglia si care mi-a spus ca vrea sa urmeze cursurile de arbitraj si sa arbitreze pentru Romania. Deci imi doresc sa am alaturi de mine la Federatia Romana de Gimnastica fosti campioni care isi pot aduce aportul„, a adaugat presedinta.

Andreea Raducan, care a nascut in urma cu doua luni, spera ca fetita sa, Amira Sophia, sa practice sportul.

„Suntem foarte bucurosi, eu si sotul meu (n.r. – Daniel Tandreu), ca suntem parintii unei fetite extraordinare care are acum doua luni. Cu siguranta ea va practica sportul, dar vom vedea daca va iubi gimnastica si daca isi va dori sa intre in sala de antrenament pentru a urma o cariera. Noi suntem pasionati de sport si cu siguranta o vom educa prin sport. Cred in continuare ca sportul este cel mai bun mod de a ne educa copiii. Imi doresc de la ea sa fie un copil onest, muncitor, inimos, un om de nota 10„, a precizat Raducan.