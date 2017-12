Alexandru Dedu, despre netelevizarea CM de handbal feminin la TVR: ”Sunt acuzat pe nedrept ca as fi luat spaga. Nu FRH vinde drepturile de televizare”

Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a vorbit despre drepturile TV ale CM de handbal feminin, care se desfaspara in aceasta perioada in Germania, competitie care se poate urmari doar la Telekom TV.



„Sunt untrebat permanent de ce nu se vad meciurile nationalei la TVR. Insultat de foarte multe ori, amenintat chiar. Oamenii nu unteleg ca drepturile de televizare ale Campionatelor Mondiale si Europene, Jocurilor Olimpice nu apartin FRH. Sunt foarte deranjat, pentru ca lumea ma acuza ca am luat spaga de la Telekom. Unii cer sa intervina DNA!

Ca presedinte de federatie, as vrea ca handbalul sa fie vazut de cat mai multi suporteri. Habar n-am cat costa drepturile de televizare. Stiu ca pentru Mondiale drepturile sunt vandute cu doi ani unainte. De cand sunt presedinte, competitiile interne de handbal se vad la trei televiziuni”, a spus Dedu pentru Libertatea.

Televiziunile care transmit Liga Nationata si Cupa Romaniei sunt TVR, Digi si Telekom.

Faptul ca postul public nu transmite partidele echipelor nationale are legatura cu situatia finaciara dificila cu care se confrunta institutia, una care are datorii imense la bugetul de stat.

”La TVR este dezastru cu banii. Nu sunt bani pentru achizitii, ci doar pentru evenimente speciale, precum moartea regelui Mihai I. Pe de alta parte, se transmit competitii care nu intereseaza pe nimeni, precum volei din Italia, baschet din Italia si din Spania, toate pe TVR HD. De asemenea, se transmite campionatul de fotbal din Portugalia, unde doar suportul tehnic este de peste 100.000”, afirma un angajat al postului.

Nici in alte tari, televiziunea de stat nu tramismite actualul CM din Germania. In Franta beIN Sports are drepturile, iar TF 1, postul public, difuzeaza meciurile din sferturile de finala in sus. In Germania, partidele sunt difuzate de Sky Sports. Nu acelasi lucru este valabil in Spania, unde intrecerea se vede pe TVE.