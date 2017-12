Vasile Miriuta, multumit de evolutia echipei sale in meciul cu Sepsi: „Nu meritam sa fim in afara play-off-ului”. Ce spune despre intalnirea cu Niculescu

Vasile Miriuta s-a declarat multumit de evolutia echipei sale in meciul contra celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea „cainilor”.

Tehnicianul a recunoscut ca avea nevoie de victorie ca de aer si isi doreste sa castige si urmatoarele meciuri, dar mai ales, sa ramana pe banca tehnica a echipei sale de suflet

„Era vital sa castigam pentru a avea in continuare sanse. Sunt multumit de ceea ce am vazut. Am avut atitudine. Grupul face diferenta peste tot. Nu ma intereseaza ce fac Astra sau celelalte echipe. Eu am mai spus ca trebuie sa ne castigam jocurile noastre. Degeaba pierd unele daca noi nu castigam”, a declarat Vasile Miriuta, potrivit gsp.ro.

In ceea ce priveste intalnirea cu Claudiu Niculescu, Miriuta a marturisit ca il intereseaza doar ca echipa sa sa castige, iar pe prietenul de la Voluntari il va imbratisa: „Mai am doua jocuri, apoi imi doresc sa raman, din tot sufletul. Nu stiu ce va fi. Important e sa batem in aceste doua jocuri. Va fi dificil si cu Voluntari. Intalnirea cu Niculescu o astept mai putin, eu astept sa castigam. O sa il strang in brate, il invit la cafea, il pup pe obraz. E un antrenor bun, imi este prieten”.

Miriuta l-a inlocuit pe Maxi Oliva in meciul cu Sepsi, dar nu este suparat pe el: „Maxi Oliva azi n-a facut 45 de minute bune, de asta l-am schimbat. Dar se intampla, fiecare jucator are zile mai rele. Per total spun ca nu meritam sa fim in afara play-off-ului”.