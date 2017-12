Sumudica a fost luat la pumni dupa victoria cu Alanyaspor! Sapunaru a fost implicat si el. Translatorul tehnicianului roman arata rau. VIDEO

Kayserispor, pregatita de Marius Sumudica, a reusit o noua victorie spectaculoasa in Turcia, 2-1 cu Alanyaspor, golul victoriei venind in al treilea minut de prelungiri.



Imediat dupa terminarea meciului, oameni din staff-ul tehnic al lui Alanyaspor au intrat in vestiarul echipei lui Sumudica. A fost o bataie generala, iar sumudica s-a ales cu nasul spart. Sapunaru a fost si el atacat de jucatorii echipei adverse. Lucrurile s-au calmat tocmai dupa ce Jandarmeria a intervenit. Dupa acest incident, translatorul lui Sumudica a ajuns la spital!

Presedintele lui Kayserisport, Erol Bedir a confirmat evenimentele: „Antrenorul cu portarii de la Alanyaspor ne-a atacat dupa finalul partidei. Translatorul nostru a fost dus la spital. M-am intors din drum si am ramas in vestiar. Am constatat ca lui sumudica ii curgea sange din nas.”

Conform publicatiei jurnalistilor turci, Marius Sumudica si directorul tehnic al echipei Kayserispor au fost injurati de oficialii echipei gazde, dupa felul in care se bucurau. De acolo ar fi pornit bataia generala!

„Eu nu voiam sa vorbesc despre asta, dar daca ma intrebati, va spun ca antrenorul lor a venit spre mine. Eu eram cu echipa, asteptam sa plecam si a venit la mine si m-a lovit aici (n.r. sub ochi, langa nas). Nu am venit in Turcia sa fac box, nu am brate puternice. Nu vreau sa ma cert cu nimeni, dar am minte, aici sunt puternic (aratand spre cap)„, a declarat Sumudica, la conferinta de presa.

Marius Sumudica maç sonu olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/DvzIhGNOzZ — Kayserispor TV (@KayserisporTV) December 4, 2017

Asa arata translatorul lui sumudica, care a fost transportat la spital, imediat dupa bataia generala: