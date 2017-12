Ros-albastrii ii raspund lui Marius Sumudica: „Sa scoata 10 milioane si sa il ia pe Alibec”

Dupa ce i-a luat din nou apararea lui Denis Alibec, era inevitabil ca Marius Sumudica sa nu fie tinta atacurilor din partea celor de la FCSB.

Antrenorul lui Kayserispor a declarat ca l-ar trasfera „si maine” pe Alibec in Turcia (DETALII AICI), iar presedintele de imagine al FCSB-ului, Helmuth Duckadam, i-a raspuns lui Sumudica, solicitandu-i sa ii lase pe jucatorii lui Dica sa isi vada de treaba sau sa ofere 10 milioane de euro in schimbul lui Alibec.

„Ce il mai intereseaza pe Sumudica de Budescu, de Alibec, de De Amorim. A castigat campionatul, e in regula. Dar sa il lase pe Dica in treaba lui. La fiecare emisiune, vorbeste cum l-a folosit el pe Alibec si ce ar face sub comanda lui. Foarte bine, ai luat titlul, dar lasa-i in pace acum. Sau sa scoata 10 milioane si sa il ia pe Alibec.

Denis a trecut printr-o perioada nefasta, dar dupa pregatirea de iarna cred ca va arata altfel”, a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Digi Sport.