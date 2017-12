Rivalitatea dintre Messi si Ronaldo nu va inceta prea curand! O spune un antrenor implicat

Cristiano Ronaldo ar putea sa il egaleze pe Lionel Messi la numarul de trofee „Balonul de Aur” castigate de-a lungul carierei, daca portughezul si-l va insusi pe cel din acest an.

Zinedine Zidane, antrenorul lui Ronaldo la Real Madrid, a vorbit despre rivalitatea dintre cei doi fotbalisti si a marturisit ca aceasta nu va inceta prea curand.

”E adevarat. Cand ne uitam la statisticile lor, sunt fantastice. E surprinzator sa vedem cate goluri au putut inscrie. Sunt doi jucatori mari. Unul il face pe celalalt sa fie mai bun si invers. Cred ca acest duel va mai continua in urmatorii ani”, a spus Zidane, potrivit Digi Sport.

Messi l-a depasit cu mult pe Ronaldo in acest sezon din La Liga, avand 13 goluri marcate, in timp ce portughezul a inscris doar doua. In Liga Campionilor insa, lucrurile stau cu totul diferit: Ronaldo a inscris 8 goluri, iar argentinianul are doar 3 reusite.

In ciuda cifrelor din campionat, Zidane este de parere ca Ronaldo va ramane intotdeauna un fotbalist de mare valoare: ”Faptul ca Ronaldo nu se afla la capacitatea maxima nu conteaza. Este un jucator urias. Are umeri puternici si, atunci cand lucrurile nu merg in favoarea lui, stie cum sa faca ordine in lucruri”.