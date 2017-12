Nu vedem prea des asa ceva! Un antrenor roman, laudat de Cornel Dinu: „Are un fler fotbalistic incontestabil”

Cornel Dinu nu ii lauda prea des pe antrenori sau pe jucatori, dar de aceasta data, a simtit nevoia sa o faca.

„Mister” considera ca Marius Sumudica este un antrenor demn de apreciat pentru evolutiile echipei pe care o antreneaza, Kayserispor, formatie pe care a dus-o pana pe locul 5 in clasamentul primei ligi din Turcia, la egalitate de puncte cu locurile 3 si 4 ocupate de Fenerbahce, respectiv Besiktas.

„Sumudica este o fire temperamentala din toate punctele de vedere, si in exprimare, si, probabil, in reactii. Insa, istoria noastra, de-a lungul timpurilor, este cam defavorabila in luptele cu turcii.

Individual, turcii sunt peste ai nostri la agresivitate, dar el este un antrenor care merita apreciat pentru tot ceea ce a facut in Turcia. Acolo este un campionat foarte greu. Are un fler fotbalistic incontestabil”, a spus Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.