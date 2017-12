Mircea Sandu, despre candidatul perfect pentru sefia FRF: „Cred ca ar fi bine pentru fotbalul romanesc sa apara un astfel de candidat”

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit despre viitoarele alegeri pentru conducerea fotbalului romanesc si a dezvaluit caracteristicile pe care trebuie sa le aiba candidatul perfect.

„Un fost fotbalist cu o echipa puternica in spate” ar fi presedintele perfect, din punctul de vedere al lui Mircea Sandu, care considera ca acesta nu trebuie sa fie neaparat tanar.

„In mod cert nationala ar putea arata mai bine anul viitor decat anul acesta. In ultimele meciuri s-a vazut o oarecare revigorare, chiar daca la meciul cu Olanda am jucat destul de slab. Dar cred ca Gurita Contra a reusit sa-i faca pe jucatori sa se exprime mult mai bine in teren. Eu nu mai candidez, asa ca nu ma mai pot sustine. Nu stiu cine va candida, nu am vazut pe cineva care sa anunte in mod cert ca va fi candidat anul viitor.

Acum nu se stie nici data la care vor avea loc alegerile. In statut sunt 15 zile Inainte de data de alegeri in care iti poti depune candidatura, deci timp e suficient. Important este ca ei sa convinga ca sa poata sa indrepte ceea ce s-a intamplat rau pana acum in federatie. Ca si persoane nu cred ca printre membrii afiliati se mai regasesc 50-60 la suta dintre cei care au fost acum 4 ani. Daca sunt oameni implicati in fotbal vor trebui sa aleaga un program pentru fotbal si o persoana implicata in fotbal, care poate sa indrepte acest sport.

Eu cred ca ar fi bine pentru fotbalul romanesc sa apara un fost jucator cu o echipa puternica in spate. Ce inseamna tanar? Dati timpul inapoi si o sa vedeti ca personajul care este acum nu avea 30 de ani. Conteaza modul in care poti sa administrezi, sunt multe aspecte. Vom vedea cine va candida”, a declarat Mircea Sandu, potrivit Telekom Sport.