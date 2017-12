Lumea sportului romanesc regreta trecerea in nefiinta a Regelui Mihai: „Multumim pentru tot ce ati facut pentru Romania, Majestate!”

Momentul trist de care toti romanii se temeau a sosit. Regele Mihai s-a stins din viata in cursul zilei de marti, la resedinta privata din Elvetia. Cel de-al patrulea monarh al Romaniei a trecut in nefiinta la varsta de 96 de ani.

Reprezentantii sportului romanesc nu puteau ramane indiferenti la aflarea acestei vesti, avand in vedere faptul ca Regele Mihai a fost un mare iubitor al sportului.

Federatia Romana de Fotbal si-a exprimat regretul pe site-ul oficial: „Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia regelui Mihai I al Romaniei! Condoleante familiei regale si tuturor celor apropiati. Dumnezeu sa il odihneasca in pace!”.

Fostul fotbalist Ciprian Marica a tinut sa ii multumeasca Regelui pentru ceea ce a facut acesta pentru tara: „Multumim pentru tot ce ati facut pentru Romania, Majestate! Dumnezeu sa va aiba in paza!”.

Dinamovistii au scris si ei pe site-ul oficial un mesaj de ramas-bun: „Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei!”

Nici reprezentantii din rugby nu s-au lasat mai prejos, lasand de inteles ca raman recunoscatori Casei Regale.

„Rugbyul romanesc este alaturi de Familia Regala a Romaniei care trece prin momente dificile: Regele Mihai I s-a stins din viata astazi”, se arata pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal, in timp ce presedintele Alin Petrache si-a aratat stima pentru cel ce a fost Regele Mihai: „Rugbyul a beneficiat de inaltul Patronaj al Majestatii Sale, un statut care va continua sa ne onoreze pe viitor, care va adauga valoare si prestanta tuturor initiativelor noastre”.

Gabriela Szabo, presedintele CSM Bucuresti, a notat si ea trecerea in nefiinta a Regelui Mihai: „R.I.P. Ramas bun Majestate!”.

Ivan Patzaichin s-a declarat profund indurerat intr-o declaratie acordata Gazetei Sporturilor, considerandu-l pe Rege un model demn de urmat: „Am simtit o tristete imposibil de redat in cuvinte cand am aflat ca Regele Mihai a murit. De cand s-a intos in tara, am ramas un apropiat al Casei Regale, am avut de mai multe ori onoarea sa vorbesc cu Majestatea Sa, despre care aflasem de mic, din povestile bunicului. A fost un om bun, drept, intelept, un model pentru mine. Zbor lin, Majestate!”.