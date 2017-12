Laurentiu Reghecampf rupe tacerea: „Asta e motivul pentru care am plecat eu de la Steaua”

Laurentiu Reghecampf, antrenor in prezent la Al-Wahda, a dezvaluit motivul pentru care a hotarat sa o paraseasca pe FCSB.

Fostul tehnician al ros-albastrilor a declarat ca nu a vrut sa strice prietenia cu finantatorul Gigi Becali, motiv pentru care, imediat ce a simtit ca lucrurile nu merg pe fagasul cel bun, a insistat sa fie lasat sa plece.

”Stii de ce am plecat? Pentru ca am vrut sa ramanem prieteni. Eu cu Gigi m-am inteles foarte bine, iar in momentul in care au aparut cateva lucruri fortate acolo, m-am dus la el si i-am spus ca tin prea mult la prietenia noastra incat sa o las sa se strice, asa ca vreau sa ma lase sa plec. Si m-a lasat, pana la urma.

Dar nu vreau sa intru in detalii, sunt doar intre mine si el. Asta e motivul pentru care am plecat eu de la Steaua. in conditiile in care castigam foarte bine, mult peste nivelul campionatului din Romania, iar daca ma dadea afara trebuia sa imi dea o gramada de bani”, a marturisit Reghecampf, potrivit Telekom Sport.