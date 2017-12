A jucat impotriva lor si a dat verdictul! Cine este mai buna, Academia Rapid sau CSA Steaua: „Asa am simtit pe teren”

CSA Steaua si Academia Rapid se lupta pentru promovarea in Liga a III-a, dar unul din adversarii celor doua echipe a oferit verdictul.

Liviu Ganea, oficial si capitan la Carmen Bucuresti, a dat nas in nas cu cele doua rivale in Liga a IV-a si a marturisit ca echipa mai buna este Academia Rapid, datorita jucatorilor experimentati pe care ii are.

„Pe teren, am simtit ca Rapid are o echipa mai buna decat Steaua, chiar daca esecul cu Steaua a fost mai usturator. Conteaza prezenta jucatorilor cu experienta la Rapid. Se vede acel spirit al Rapidului, cu totii vor sa scape din situatia asta in care au ajuns.

Cred ca sunt favoriti la promovare. Mai sunt meciuri de jucat, sunt cap la cap cu CSA Steaua. Totul se va decide in meciurile directe dintre cele doua echipe”, a spus Liviu Ganea, potrivit Telekom Sport.