Ionut Popa, despre remiza cu Gaz Metan: „Pustai a plecat mai devreme sa taie porcul, jucatorii mei au evolutii de cascadorii rasului”

ACS Poli Timisoara a terminat la egalitate partida cu Gaz Metan Medias, scor 1-1, dupa ce a condus pana in minutul 47, iar Ionut Popa si-a acuzat din nou jucatorii pentru prestatia slaba.

Tehnicianul banatenilor a facut o gluma la adresa lui Cristi Pustai, antrenorul mediesenilor, dar pe parcursul interviului a devenit serios si a explicat situatia echipei sale.

”Pustai a plecat mai devreme, s-a dus sa taie porcul… Am avut discutie cu jucatorii, ei au spus ca sunt obositi dupa meciul cu Steaua. Au fost si problemele financiare, cam asta s-a intamplat vineri, nu ceea ce a aparut in presa ca jucatorii au facut greva.

Azi am pierdut doua puncte. De fiecare data am condus si am pierdut, asa s-a intamplat si azi. Jocul a fost unul urat si telespectatorii n-au avut ce sa vada. Nu inteleg de ce se programeaza meciuri acum, pe astfel de terenuri. Ma deranjeaza si unii jucatori de-ai mei, au evolutii de cascatorii rasului. L-am schimbat pe Cretu pentru ca nu voiam sa ia rosu. I-am zis ca o sa fie provocat, inainte de startul meciului”, a declarat Ionut Popa la Telekom Sport.