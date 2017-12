FC Voluntari nu a mai castigat de cinci etape! Claudiu Niculescu, inainte de intalnirea cu Vasile Miriuta: „Trebuie sa ne lingem ranile”

FC Voluntari a fost invinsa categoric de CFR Cluj, scor 3-0 pe teren propriu, iar tehnicianul Claudiu Niculescu este ingrijorat inaintea meciului cu Dinamo.

In etapa cu numarul 21 a Ligii I, ilfovenii vor merge in stefan cel Mare pentru meciul contra elevilor lui Vasile Miriuta, iar seria de cinci meciuri fara victorie nu le da prea mari sperante pentru aceasta intalnire.

Claudiu Niculescu s-a declarat dezamagit de evolutia elevilor sai din ultimul timp si stie unde au gresit acestia in meciul contra trupei lui Dan Petrescu.

„Trecem printr-o perioada nu foarte buna. De atat timp nu reusim sa castigam. Cuvinte nu prea am in acest moment, pentru ca ne-au depasit la toate capitolele. Sunt foarte suparat, pentru ca baietii nu au respectat ce am repetat la antrenamente. Noi asta am facut, am facut trei cadouri si ne-au taxat.

Le-am spus sa nu pierdem mingea in treimea noastra, asa s-a luat primul gol. Nu stiu daca a fost fault, incerc sa nu comentez arbitrajul. Au fost greseli si la golul doi si al golul trei. Diferenta a fost facuta de greselile noastre. Sa vedem ce putem schimba pana la meciul cu Dinamo. Sa vedem situatia indisponibililor. Pana atunci trebuie sa ne lingem ranile si sa facem o analiza, pentru ca nu mi-a placut ce am vazut in aceasta seara”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit prosport.ro.

Partida dintre Dinamo si FC Voluntari se va disputa luni, 11 decembrie, de la ora 20:00.