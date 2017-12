EXCLUSIV / Stefan Birtalan, despre Campionatul Mondial de handbal feminin: „Am incredere in echipa nationala ca va face un rezultat frumos”

Stefan Birtalan a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, marturisind ca nu este de acord cu sistemul competitional, dar are incredere in tricolore.

„Spania este un adversar valoros. Dupa doua victorii foarte frumoase, astazi dam de un adversar de calibrul nostru. Va fi un meci dificil. Nivelul valoric a crescut si la celelalte echipe care erau outsidere si iata ca avem parte de un Campionat Mondial echilibrat.

Din pacate, din punctul meu de vedere, e un sistem pe care eu nu il agreez deloc. Nu mi se pare corect. Eu pot sa pierd patru jocuri si sa fiu campion mondial.

Jucam in Germania, si stim ca handbalul s-a nascut aici. Ma bucur foarte mult ca salile sunt pline. Sper intr-un rezultat frumos al echipei nationale a Romaniei. Am incredere ca o va face.

Lotul nostru este facut pentru a fi performant pentru Olimpiada, dar acum, fiecare in federatie cum gandeste. Din aceasta perspectiva, mi se pare corecta decizia”, a declarat Stefan Birtalan in cadrul emisiunii „Executii in direct”.