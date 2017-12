EXCLUSIV / Doru Costea vine la Sport Total FM sa vorbeasca despre povestea echipei de fotbal romanesti care face furori in campionatul regional al Belgiei

Radauteanul Doru Costea este un microbist inrait, iar pasiunea pentru fotbal o are de mic. A construit o echipa de fotbal in Radauti, unde multe generatii de copii s-au bucurat de practicarea sportului rege.

Destinul, in cautarea unui trai mai bun, l-a adus in Belgia unde, dupa 12 ani, se afla impreuna cu sotia si cei doi copii, care si ei s-au „molipsit”.

Aflat intr-o scurta vizita in Romania, fiind unul dintre oamenii premiati la Gala Fotbalului Romanesc 2017 (premiul special pentru diaspora), Doru Costea a decis sa impartaseasca si ascultatorilor Sport Total FM cateva momente din drumul pe care l-a parcurs in viata sa. Va fi prezent, marti, de la ora 19:00, in cadrul emisunii „Fluier final”, moderata de Narcis Drejan.

Ajuns in Belgia, Doru Costea a infiintat o echipa, FC Amicii Bruxelles, care si la aceasta ora isi disputa meciurile cu alte cluburi locale, la umbra monumentului „Atomium”, in Liga Provinciala a Belgiei. Are si un “satelit” ce joaca in Liga de amatori. De altfel, conationalii nostri au cucerit campionatul si Cupa in editia 2015/2016, iar in sezonul trecut au luat din nou Cupa si au ocupat locul doi in campionatul amatorilor.

La FC Amicii sunt legitimati peste 40 de jucatori romani, un albanez si un turc. Doru Costea (foto drepta) este atat presedinte, cat si antrenor. El este ajutat de Paul Aiftincai (secretar), Costel Potirniche (trezorier), Silviu Parlog, Viorel Betiuc, Costel Oprea, Doru Marmuliac si Aleodor Mitrofan Aleodor.

In vara au organizat prima editie a Jocurilor Mondiale ale Francofoniei, unde a fost invitata sa participe si selectionata jurnalistilor din Romania. DETALII AICI