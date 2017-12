Alibec este dorit in Turcia: „Este unul dintre cele mai mari varfuri pe care le-am vazut”

Denis Alibec nu reuseste sa straluceasca la FCSB, asa cum a facut-o la Astra Giurgiu, sub comanda lui Marius Sumudica, fapt pentru care, fostul sau antrenor ii intinde o mana de ajutor.

Antrenorul lui Kayserispor a marturisit ca l-ar aduce pe Alibec in Turcia si ar reusi sa ii redea stralucirea care l-a consacrat. Sumudica i-a luat din nou apararea fostului sau elev si a criticat reactia presei si a celor de la FCSB.

”Maine l-as lua in Turcia daca as putea. Va garantez ca daca ajunge in Turcia, ajunge la o echipa mare. Daca ar lucra cu mine la Kayseri. Este unul dintre cele mai mari varfuri pe care le-am vazut in cariera mea de antrenor si de jucator, dar trebuie sa stii sa lucrezi cu el.

Vad ca e o campania impotriva lui Alibec. Ok, Denis greseste, nu pot sa-i iau apararea, dar o spun raspicat: fotbalul romanesc are nevoie de Denis Alibec daca vrem sa facem ceva.

Pentru ca este un jucator care poate face diferenta si rar mi-a fost dat sa vad un astfel de atacant. E adevarat ca face o sumedenie de greseli, dar in momentul in care ii dai in cap, nu-l mai scoti. E greu sa-l ridici iar”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.