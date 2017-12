Alex Baluta este increzator ca CS U Craiova le va depasi pe CFR Cluj si FCSB: „Avem puterea sa castigam titlul”

Alex Baluta a fost desemnat jucatorul cu cea mai spectaculoasa ascensiune in anul 2017 in cadrul Galei Fotbalului Romanesc si s-a declarat increzator in fortele echipei la care activeaza.

Fotbalistul este de parere ca CS U Craiova se poate lupta pentru titlul de campioana a Romaniei.

„Suntem in carti pentru titlu, dar mai sunt multe meciuri pana la final. Eu zic insa ca avem puterea sa castigam titlul. Pana acum lupta este stransa, totul se va decide in play-off. A fost un an greu, dar in acelasi timp un an reusit. Am avut parte de multe realizari pentru ca am muncit foarte mult. Pentru mine este cel mai bun an de cat sunt in Liga I. Vreau sa continui pe aceeasi linie pentru ca mai am multe de demonstrat”, a declarat Alex Baluta, potrivit Agerpres.

S-a tot vorbit despre plecarea lui Baluta la FCSB, dar fotbalistul Craiovei a demolat toate zvonurile, spunand ca, dupa ce isi duce misiunea la bun sfarsit in tricoul oltenilor, isi doreste sa plece in strainatate: „Imi doresc sa raman la Universitatea Craiova in continuare. Iar apoi sa plec in strainatate pentru ca numai acolo voi vedea ce pot cu adevarat. Mi-as dori sa evoluez in Spania, imi place campionatul de acolo”,