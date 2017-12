VIDEO / Budescu i-a dat peste gura lui Becali si a marcat din corner! Ce a declarat mijlocasul

La cateva zile distanta dupa ce Gigi Becali a anuntat ca il va da afara pe Nicolae Dica in cazul in care il va mai lasa pe Constantin Budescu sa execute loviturile de la colt, mijlocasul ros-albastrilor a marcat direct din corner!



Dupa reusita, Budescu si-a intors privirea spre loja in care credea ca se afla Gigi Becali si i-a facut cu mana. Apoi, la finalul meciului, Budescu a continuat cu ironiile la adresa lui Becali.

„Daca ma afecta (ce a spus patronul Gigi Becali – n.red.), probabil nu ma mai vedeati pe acolo, pe la corner. Probabil a spus la cald ce a spus despre mine. Eu, cand am venit la Steaua, i-am spus dansului de ce am venit. Asta sunt, altul mama nu mai face, cum se spune. Eu voi juca in continuare de placere si o sa imi vad de treaba mea pe teren„, a spus Budescu la Digi Sport.

Golul marcat de Budescu a venit la doar un meci distanta de cand Gigi Becali a cerut public ca mijlocasul sa nu mai fie lasat sa execute loviturile de la colt, dupa ce FCSB a pierdut duelul cu Astra, de la Giurgiu.