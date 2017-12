Sorana Cirstea a dat tenisul pe handbal

A 37 a jucatoare a lumii i-a vizitat „la lucru” pe vicecampionii nationali, baietii de la CSM Bucuresti.

„Tigrii” au avut suporteri speciali la meciul castigat ieri, in Liga Zimbrilor, 36-29 cu Dunarea Calarasi. Tenismena Sorana Cirstea le-a purtat noroc, iar handbalistii de la CSM au bifat al treilea succes consecutiv in campionat.

Aflata la pregatire in tara, Sorana Cirstea a venit la meci alaturi de fizioterapeutul ei spaniol, un amic al campionului mondial Antonio Garcia Robledo. „Aveam dimineata libera si i-am zis fizioterapeutului meu sa mergem la meci. De fiecare data cand sunt acasa si am ocazia vin la handbal, la meciurile celor de la CSM Bucuresti. Si la partidele fetelor merg cat de des pot”, a explicat Sorana.

Interul stanga al lui CSM Bucuresti s-a aratat bucuros de sansa de a o cunoste pe jucatoarea romanca, mai ales ca este un iubitor al „sportului alb”. „Avem un prieten in comun, asa ne-am cunoscut. Este foarte bine ca noi sportivii suntem uniti. in Romania sunt multi sportivi importanti. Ma bucur mult ca Sorana a venit la meci si ne-a sustinut, cu atat mai mult cu cat practica un sport care mie imi place foarte, foarte mult”, a spus si Antonio Garcia.

Este fana Cristina Neagu

Tenismena in varsta de 27 de ani a marturisit ca este fan Cristina Neagu, jucatoare pe care si-ar dori sa o intalneasca. „Ma uit la toate meciurile din Liga Campionilor, dar si la cele ale echipei nationale. Nu o cunosc personal pe Cristina, dar o apreciez enorm. Este un lucru fenomenal sa fii cel mai bun sportiv din lume, asa cum este ea in handbal. Este o atleta desavarsita, ma uit cu mare placere cand joaca, ma bucur enorm ca a revenit in tara si ca joaca la CSM Bucuresti. Asa am apucat sa o vad live in cateva partide”, a marturisit Cirstea.

A facut handbal in liceu

Pasiunea Soranei pentru handbal nu este intamplatoare. in anii adolescentei, tenismena a practicat acest sport care i-a ramas in suflet.„Sunt foarte apropiata de handbal, este sportul meu preferat, dupa tenis. Am jucat in scoala, apoi am facut liceul sportiv si eram la clasa de handbal, faceam antrenamente in fiecare zi. Am jucat pe toate posturile, incercam toate variantele”, a dezvaluit Sorana.

Incepe turneele la Antipozi

Sorana Cirstea are ambitii mari pentru anul viitor. Tocmai de aceea mai ramane in tara, la pregatire, pana la 26 decembrie, apoi ia drumul Australiei, unde va participa la turneele de la Brisbane, Hobart si Australian Open: „2017 a fost un an bun pentru mine, dar cred ca pot si mai mult. Imi doresc sa joc bine la Grand Slamuri, dar fiecare turneu este important si are rolul lui”.