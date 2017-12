„Regele” isi readuce fiul acasa! Ianis Hagi va reveni la Viitorul

Ianis Hagi nu a intrat in vederile antrenorului echipei mari a Fiorentinei, iar fotbalistul roman doreste sa plece in aceasta vara in alta parte unde ar putea prinde mai multe minute.

Salvarea vine chiar din partea tatalui sau si a fostei sale echipe, Viitorul. Potrivit Telekom Sport, Hagi Jr. va reveni in Romania, din nou sub comanda „Regelui” care nu a mai vrut sa il vada pe Ianis in ligile inferioare ale Italiei.

Desi a primit oferta de la Pescara, Gheorghe Hagi nu accepta ca fiul sau sa joace in esaloane inferioare, fapt pentru care Ianis va reveni din luna ianuarie a anului 2018 la campioana Romaniei.

Potrivit sursei citate, Ianis Hagi va reveni sub forma de imprumut la echipa de la malul marii, in cazul in care nu va aparea o oferta mai buna.