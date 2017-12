Primul jucator care a bifat o victorie la 0 intr-un Grand Slam a decedat!

Sarbul Nikola Spear a murit la varsta de 78 de ani. Spear va ramane in istoria moderna a tenisului ca fiind primul jucator care a obtinut o victorie cu 6-0, 6-0, 6-0 la un turneu de Grand Slam, potrivit Ubitennis. Totodata, Spear este primul jucator din istoria fostei Iugoslavii ce a patruns in Top 100 ATP.



In 1969, la Roland Garros, Spear reusea sa-l invinga pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.

Apoi, doar patru jucatori au mai reusit in istorie o asemenea performanta, la un Grand Slam: Karel Novacek, Stefan Edberg, Ivan Lendl si Sergi Bruguera.

De asemenea, Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului si pentru o victorie obtinuta in Cupa Davis, in proba de dublu, impotriva perechii formate din Ilie Nastase si Ion Tiriac, intr-o confruntare pierduta dramatic cu 3-2 de echipa noastra.