Mititelu viseaza la o academie ca a lui Hagi: „Vom avea sala de conferinte si sala de forta, bucatarie, sala de mese (…)”

Adrian Mititelu planuieste sa contruiasca o baza de antrenament pentru FC U Craiova 1948, echipa cu care s-a inscris in Liga 4 Dolj, si care nu a pierdut niciun punct in turul de campionat disputat.



„Lupta e grea, mai e mult drum pana unde ne-am propus sa ajungem. Din martie 2018, vom construi o baza cu 3-4 terenuri de antrenament, sa iasa ceva frumos. Ma costa un milion de euro.

In aprilie, cel mai tarziu, sper sa incep. Sunt terenurile mele. In 2019 vom termina. Vor fi 2-3 terenuri cu iarba, unul sintetic, cum are Hagi la Ovidiu. Vom avea sala de conferinte si sala de forta, bucatarie, sala de mese.

Ne-am propus sa castigam toate meciurile si am reusit. Rezultatele erau vitale, toti se autodepasesc impotriva noastra. Liga a 4-a din Dolj e cea mai puternica dupa cea din Bucuresti. Nu vor fi probleme financiare nici la Liga 3. ii asigur pe toti sa stea linistiti. Visul meu ramane sa castig un titlu„, a spus Mititelu la Radio Sport 1.

„Daca pleaca si Becali s-a terminat si fotbalul. El e singurul care a ramas din vremea mea. in 2007-2010 am avut cea mai puternica liga din Romania, din toate tuimpurile. Erau 20.000 de euro pe luna salarii. E rau ca Becali nu mai are adversari. El e singurul lui adversar” Adrian Mititelui.