Marius Sumudica, la egalitate cu Besiktas si Fenerbahce in prima liga turca!

Kayserispor, echipa antrenorului roman Marius Sumudica, a disputat luni, in deplasare, meciul impotriva formatiei Alanyaspor, contand pentru etapa cu numarul 14 din prima liga turca.

Vural a deschis scorul in minutul 21 pentru Kayseri si si-a dus echipa in avantaj la vestiare. In partea a doua a jocului, gazdele au reusit sa restabileasca egalitatea prin golul lui Alkilic din minutul 63, iar pana in prelungiri scorul de pe tabela a ramas 1-1.

In cel de-al treilea minut al prelungirilor, Bulut a reusit sa marcheze din pasa lui Vural si a adus cele trei puncte pentru trupa lui Marius Sumudica.

Astfel, Kayserispor se afla pe locul 5 in clasamentul primei ligi din Turcia, la egalitate de puncte cu Fenerbahce si Besiktas, aflate pe locurile 3, respectiv 4.