Marica, desfiintat de seful de campanie al Generatiei de Aur: „Banii pe care ii are el nu-l pot propulsa la conducerea fotbalului”

Ciprian Marica ar putea fi un contracandidat al lui Razvan Burleanu la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, dar aceasta posibilitate nu este vazuta cu ochi buni de Pompiliu Popescu.

Fostul medic al echipei nationale si seful de campanie al Generatiei de Aur l-a criticat pe Ciprian Marica si considera ca ar fi un presedinte mai slab decat Razvan Burleanu.

”Mircea Sandu nu are influenta si, oricum, nu are niciun avantaj Marica. Din start va spun ca nu e vremea lui! Nu are experienta. A fost fotbalist, e adevarat, dar nu are anvergura unui conducator. Poate peste 10-20 de ani. Banii pe care ii are el nu-l pot propulsa la conducerea fotbalului. Plus ca poate fi foarte usor varful de lance al unor grupuri oculte din showbizul romanesc.

N-are cum sa candideze, se compromite! Marica nu e genul de om care sa mearga sa vada latrinele de prin comune pe la liga a treia. Nu e genul de om, lui ii pute treaba asta. In opinia mea, pot fi candidati mai rai decat Burleanu!”, a declarat Pompiliu Popescu, potrivit Telekom Sport.