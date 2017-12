Lui Dica i-a fost teama de avansul luat de CFR: „Craiova venise peste noi (…)” Ce spune despre schimbarea lui Alibec si golul din corner

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, s-a declarat multumit de rezultat si de jocul prestat de echipa sa in partea secunda a meciului cu Juventus (4-0), dar a criticat lipsa de eficacitate din prima repriza. Tehnicianul vicecampioanei a vorbit despre schimbarea lui Alibec, motivand-o, dar si despre golul superb reusit de Budescu, direct din corner.



„N-am fost concentrati la finalizare in prima repriza. N-am avut agresivitate. In repriza a doua am jucat mult mai bine. Ma bucura evolutia echipei din partea a doua. Mi-a fost teama dupa victoria CFR-ului. Craiova venise peste noi… Ma bucur ca baietii au inteles acest lucru. Trebuie sa castigam meciurile ramase din acest an.

L-am schimbat pe Alibec pentru ca am vrut sa joc cu Tanase varf. Sa facem presing mai sus, sa recuperam mai multe baloane. Daca un singur jucator nu face presing, ai probleme. Budescu a mai inscris din corner, nu e prima data cand reuseste. Patronul a spus la nervi ca Budescu nu trebuie sa mai bata cornerele. Noi am lucrat la antrenamente fazele fixe.

S-a jucat duminica seara, lumea poate a fost plecata in vacanta. ii asteptam in numar mare pe viitor. Gnohere este profesionist si isi face treaba cat poate de bine, indiferent de cat joaca„, a spus Dica la finalul meciului cu Juventus, la DigiSport.