Lucin Bute, provocat sa revina in ring! „Vreau sa fac spectacol!”

Lucian Bute (37 de ani) ar putea urca din nou in ringul de box, dupa ce a fost provocat de un fost hocheist canadian, foarte popular in Quebec, care doreste sa se reprofileze. Steve Bosse, a lasat sportul national din Canada in urma cu zece ani pentru a intra in ringul de MMA, iar acum vrea sa faca pasul spre lumea boxului.



”Vreau sa lupt cu cineva foarte important din box. Lucian Bute, Jean Pascal, Bernard Hopkins… ar fi un vis sa am un meci cu unul dintre ei. Vreau sa ofer spectacol si sa am locul meu, bine stabilit, in aceasta lume”, a spus Bosse, conform postului canadian RDS.

Omul care a organizat luptele lui Lucian Bute in Canada, Yvone Michel, a spus: „O sa aflati curand cu cine lupta Bosse„. Fostul hocheist este impresariat de firma lui Michel, astfel ca o lupta cu Bute ar putea fi organizata pe viitor.

Bute n-a mai boxat din luna februarie, cand a fost facut K.O. de Eleider Alvarez, in a cincea runda.

„Ma gandesc la toate variantele, o sa analizez si o sa va spun decizia mea”, a spus atunci Bute.

In cariera sa, Lucian Bute a strans 32 de victorii la profesionisti, dintre care 25 prin K.O. De patru ori a cedat pugilistul din Pechea. in jur de zece milioane de dolari a adunat Lucian Bute de-a lungul carierei.

Bosse lupta de aproape zece ani in competitiile de arte martiale mixte (MMA), unde a disputat 14 meciuri si a castigat 12. Presa l-a poreclit „The Boss”.