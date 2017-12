LIVE TEXT / Sepsi OSK – Dinamo, de la ora 20:45. „Cainii” se pot apropia la doar un punct de ultimul loc de play-off!

In epilogul rundei a 20-a din sezonul regular al Ligii 1, Sepsi OSK Sf. Gheorghe si Dinamo se intalnesc la Brasov, incepand cu ora 20:45. Partida va fi transmisa in format LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



Partida va fi una importanta pentru ambele echipe. „Gazdele” ocupa locul de baraj pentru mentinerea in Liga 1, la egalitate cu primul loc retrogradabil, ocupat de Gaz Metab, echipa care va juca tot in aceasta seara, la Timisoara, iar oaspetii ocupa, neasteptat, primul loc din play-out, dar cu o victorie vor reintra in lupta pentru ocuparea unui loc in play-off.