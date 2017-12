Fostul medic al echipei nationale de fotbal a Romaniei revine in prim-plan: „In disperarea lui de a se mentine, cauta sa adere politic pe la toate usile. Am auzit ca s-a dus si la bietul Ion Iliescu”

Dat afara de la echipa nationala de fotbal a Romaniei, medicul Pompiliu Popescu, nu ezita sa-l atace pe Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal.



Intr-un interviu pentru Gazeta, Popescu vorbeste despre Burleanu si legaturile cu politicul si cu Securitatea, dar si despre practicile actului sef de la Casa Fotbalului.

„Iordanescu era in menghina lui Burleanu, era sluga lui! L-au pus cu botul pe labe si pe Iordanescu. El nu era constient ca va fi mazilit dupa Euro. Eu nu mai puteam sa-i vad figura lui Burleanu, singurul meu gand era sa termin si sa plec. In cei doi ani in care am continuat la FRF cu acest presedinte mi-a fost foarte greu.

Metodele lor sunt securistice. Securisto-comuniste. La asta m-am referit. Ei nu mai pot fi securisti acum, ca s-a desfiintat Securitatea dupa ‘90. Securistii adevarati s-au pensionat sau ce dracu’ au faut, doar ca Burleanu si oamenii lui au metodele in sange. Trei oameni l-au parasutat in fotbal, dar acele persoane nu mai au influenta. In disperarea lui de a se mentine, cauta sa adere politic pe la toate usile. Am auzit ca s-a dus si la bietul Ion Iliescu„, spune Pompiliu Popescu pentru sursa citata.