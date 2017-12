Florentin Petre nu mai este dinamovist: „Tin cu baiatul meu. Avea loc acum la Dinamo”

Florentin Petre, antrenorul Forestei Suceava si tatal lui Patrick Petre, a vorbit inainte de meciul dintre Sepsi Sfantu Gheorghe si Dinamo din Liga I si a dezvaluit ca renunta la iubirea pentru culorile alb-rosii pret de o zi.

Fostul jucator al „cainilor” a recunoscut ca isi va sustine fiul in acest duel, dar a doua zi va reveni la aceleasi sentimente pentru Dinamo.

„Tin cu baiatul meu azi. Imi doresc sa faca un joc bun, sa joace, sa fie sanatos. Dar de maine voi tine cu Dinamo. Sper sa-si revina pentru ca e greu acum. Ei acum stau la mana rezultatelor. Mie mi-a placut foarte mult (n.r. de Patrick la Sepsi), pentru ca el merita sa joace si la Dinamo. Atat timp cat ii dai incredere, copilul joaca. Avea loc acum la Dinamo. Fara nicio problema. In iarna nu are cum sa revina, pentru ca are contract pana in vara”, a declarat Florentin Petre, potrivit Telekom Sport.

Intalnirea dintre Dinamo si Sepsi va avea loc sambata, de la ora 20:45, pe Stadionul Tineretului din Brasov.