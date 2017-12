EXCLUSIV / Vasile Neagu, antrenorul echipei CS Afumati, in studioul Sport Total FM, de la ora 17:00

CS Afumati a debutat cu dreptul in returul de campionat din Liga 2, dupa ce a reusit s-o invinga de CS Mioveni, cu 2-1, pe propria arena, iar echipa pregatita de Vasile Neagu s-a apropiat la doua puncte de podium. Tehnicianul echipei ilfovene va fi prezent, luni, de la ora 17:99, in studioul Sport Total FM, in calitate de invitat al emisiunii „Trafic sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.