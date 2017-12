EXCLUSIV / Cristian Gatu, despre debutul Romaniei la CM de handbal feminin: „Cu mici sincope, aratam ca o forta!”

Reprezentativa feminina a Romaniei (singura care a participat la toate editiile turneului final) a catigat primele doua meciuri din grupele Campionatului Mondial la handbal feminin, gazduit de Germania. Despre aceste doua rezultatele, fostul presedinte al FRH, Cristian Gatu a vorbit la Sport Total FM.

„E un inceput bun. Am vazut niste sincope cu Paraguay, o evolutie modesta la inceputul meciului cu Slovenia, dar rezultatele au fost bune si aratam ca o forta.

Legat de fetele integrate mai recent, este o generatie care promite. Este bine ca liderul Cristina Neagu joaca in continuare foarte echilibrat.

Eu il apreciez foarte mult pe Ambros Martin, iar rezultatele i se datoreaza si lui. Dar eu as vrea ca federatia sa-i ofere mai mult timp de petrecut langa fetele noastre, sa existe o comunicare mai sanatoasa.

S-a renuntat destul de prematur investitia federatiei catre Centrele de Excelenta … In fine, eu voi ramane fanul echipelor nationale si atat!”, a declarat Cristian Gatu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

Dupa doua zile la Campionatul Mondial de handbal feminin, Romania are maximum de puncte – 4, dupa jocurile cu Paraguay 29-17 si Slovenia 31-28.