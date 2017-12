Cristina Neagu face un apel catre presa din Romania: „Nu e cazul in momentul de fata sa punem presiune pe echipa nationala”. Handbalista a identificat punctele slabe ale tricolorelor

Dupa doua meciuri castigate la Campionatul Mondial de handbal feminin, din tot atatea posibile, Cristina Neagu a vorbit despre situatia din cadrul echipei nationale, facand un apel catre presa din Romania ca aceasta sa nu mai puna presiune in legatura cu o posibila medalie.

Intrebata daca a simtit presiune la nivelul echipei, jucatoarea CSM-ului a raspuns: ”Da, eu am si spus inainte sa plecam la acest CM, ca nu trebuie sa punem presiune absolut deloc pe echipa. Avem totusi noua debutante, practic jumatate din echipa, sau mai mult de jumatate. Au fost atatea generatii de-a lungul anilor care nu au vrut sa aiba aceasta presiune si au plecat la turnee finale fara sa se gandeasca la o medalie. Deci nu, nu e cazul in momentul de fata sa punem presiune pe echipa Romaniei.

Asa cum am spus-o, luam pas cu pas, meci cu meci. Ne gandim doar la meciul impotriva Spaniei si vom vedea ce va fi. Pentru ca am mai zis-o, au fost multe echipe care au jucat bine in grupa si au avut o zi proasta in meciul de optime si au plecat acasa. si au fost si alte exemple, chiar exemplul nostru de acum doi ani, cand am jucat foarte prost in grupa, dar foarte bine in a doua saptamana, cea eliminatorie, si am ramas in competitie si am castigat o medalie.

Asa ca e foarte lung drumul pana departe, nu ne dorim decat sa ne gandim la urmatorul meci si sa incercam sa facem cat mai multe puncte in aceasta grupa”, a declarat Cristina Neagu, potrivit Telekom Sport.

In ceea ce priveste punctele slabe ale echipei nationale, cea mai buna jucatoare a lumii a recunoscut ca echipa sa are probleme in zona defensiva si este de parere ca acestea trebuie rezolvate: „E clar ca avem o problema in aparare si consider ca e foarte dificil ca echipa Romaniei sa mai reuseasca sa faca astfel de meciuri, adica sa inscrie peste 30 de goluri si sa primeasca aproape de 30 si sa castige meciul. Sa spunem ca asta e plusul, faptul ca am inscris peste 30, dar daca vrem sa avem o sansa la meciurile urmatoare trebuie sa primim sub 25 de goluri. Ca sa avem o sansa sa castiga. E clar ca mai avem multe lucruri de pus la punct in aparare. Asta e problema noastra”.