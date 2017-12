Chiar daca a jucat mai bine de o ora in superioritate numerica, Valencia a suferit prima infrangere din La Liga! VIDEO

Valencia a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Getafe, in etapa a XIV-a a campionatului Spaniei, acesta fiind primul esec pentru „lilieci” in actuala editie din LaLiga.



Getafe, care a evoluat in 10 din minutul 25, dupa eliminarea lui Arambarri, a reusit sa se impuna prin golul lui Bergara, din minutul 66.

Dupa noua victorii si patru remize, Valencia a inregistrat primul esec, dar ramane pe locul doi in clasament, cu 31 de puncte, la cinci puncte de liderul FC Barcelona.