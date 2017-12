Care sunt preturile biletelor pentru FCSB – Lugano, ultimul meci european al anului pentru ros-albastri. Programul caselor

Lider in Grupa G si deja calificata in 16-imile de finala din UEFA Europa League, FC FCSB joaca in aceasta saptamana ultimul meci european al anului. Echipa pregatita Nicolae Dica va intalni joi, de la ora 22:05, pe Arena Nationala, formatia elvetiana FC Lugano.



Ros-albastrii au anuntat prin intermediul paginii oficiale de Facebook pretul biletelor, acestea urmand a fi disponibile la case incepand de marti. Cel mai ieftin bilet costa 20 de lei iar cel mai scump 250 de lei.

Programul caselor de bilete va fi urmatorul:

MARTI – 11:00 – 19:00

MIERCURI – 11:00 – 19:00

JOI – 10:00 – 22:05

Preturile biletelor sunt urmatoarele:

PELUZA – INELUL 1 – 20 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 PERIFERIC – 35 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 CENTRAL – 50 LEI

VIP 3 – 150 LEI

VIP 1 – 250 LEI