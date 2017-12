Becali nu mai are rabdare cu Alibec: „Nu poti sa stai dupa un jucator (…)”. Ce a spus despre Olaroiu

FCSB a castigat meciul cu ultima clasata Juventus Bucuresti, scor 4-0, dar finantatorul FCSB a recunoscut ca nu i-a convenit ca a fost egalul ultimei clasate pana dupa pauza.



Cu Alibec in atac, FCSB nu a reusit sa inscrie in prima repriza cu echipa din Colentina. Atacantul a fost schimbat cu Florinel Coman in minutul 46, iar in actul secund vicecampioana Romaniei a impins mingea in poarta de patru ori.

„Alibec trebuie sa-si revina. Steaua nu sta dupa el. El trebuie sa faca perioada asta de pregatire cu strictete, sa traga tare si o sa fie iar jucatorul care era inainte. Nu-l recunosc! Se loveste mingea de el, nu mai stie sa preia… ii urez sa-si revina cat mai repede. N-ai ce face, nu poti sa stai dupa un jucator„, spus Gigi.

Cosmin Olaroiu a fost demis de Al Ahli (Emiratele Arabe Unite), iar Becali a fost intrebat daca ia in calcul o noua colaborare cu acesta: „Nu ma intrebati de Olaroiu. Nu are rost sa vorbim. Si asa pun presiune pe el (n.r. Dica) la nervi. Nu e frumos sa speculam. imi place mult caracterul lui Dica. Dar Becali a dat zece milioane! Cand vezi ca e 0-0 cu Juventus la pauza, sau cand te bate Iasi, te superi. Sunt reactii la cald, dar n-am ce face. Uite ca jucatorii ma inteleg. Budescu nu s-a suparat pentru declaratiile mele. Dica ma intelege si el. Le multumesc pentru asta„.