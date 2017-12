Augustin Calin a readus increderea la echipa: „Jucatorii sunt dornici de a munci”

Augustin Calin a revenit la carma echipei CS Balotesti, chiar in meciul contra liderului Ligii a II-a,

AFC Hermannstadt Sibiu.

intamplarea a facut ca tehnicianul sa joace prima sa partida de la revenire impotriva celei mai in forma echipe din esalonul secund. Ilfovenii au rezistat eroic pana in prelungirile primei reprize, cand sibienii au deschis scorul si au intrat in avantaj la vestiare.

in partea a doua a jocului, ilfovenii nu au putut reveni in fata liderului si au mai incasat doua goluri. Astfel, CS Balotesti a pierdut cu scorul de 3-0, primul meci din aceasta iarna cu Calin pe banca tehnica, dar antrenorul s-a declarat multumit de atitudinea elevilor sai.

„Am gasit acelasi grup de jucatori ambitiosi si dornici de a munci. Moralul este putin zdruncinat tinand cont de situatia din clasament, dar cu siguranta il vom imbunatati cand vom avea o prima victorie si speram sa o avem sambata. Ca atitudine, am fost multumit de ei in meciul cu Hermannstadt. Cu putina sansa am fi intrat la pauza cu 0-0, am incasat golul in minutul 46. Am rezistat bine, pentru ca am tinut adversarul la distanta de poarta noastra, cu toate ca nu am putut sa ne cream prea multe ocazii, nici noi, dar nici adversarul nostru nu ne-a permis lucrul asta. Eram constienti de asta”, a declarat Augustin Calin, in exclusivitate pentru Ilfov Sport.

In ceea ce priveste meciul din etapa viitoare cu Sportul Snagov, Augustin Calin este increzator si isi propune sa obtina toate cele trei puncte chiar pe propriul teren.

”Pe mine nu ma surprinde atitudinea jucatorilor, pentru ca asta e atitudinea lor normala, eu asa ii cunosc, ambitiosi, agresivi in joc, tupeisti, curajosi. Asa sunt jucatorii Balotestiului. Speram ca vom manifesta aceeasi atitudine si sambata si sa castigam contra Snagovului. Profitam si de faptul ca vor reveni si doi titulari, Dedu si Lucian Ion, si vom fi mai puternici cu prezenta lor”, a mai spus tehnicianul.