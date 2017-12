Alex Ionita, inca un atac la adresa ros-albastrilor: „Nu ii inteleg pe acesti oameni care stau in Iasi si tin cu Steaua”

Astra Giurgiu a pierdut la Iasi cu scorul de 1-0 in cadrul etapei cu numarul 20 a Ligii I, iar pe Alex Ionita l-au deranjat injuraturile venite la adresa sa din partea publicului moldovean.

Jucatorul Astrei este sigur ca cei care il jigneau erau fanii FCSB-ului si marturiseste ca nu intelege de ce iesenii sustin vicecampioana.

„Nu inteleg de ce m-au injurat ca nu am spus niciodata nimic de Poli Iasi. Ar trebui sa vina si sa isi sustina echipa orasului. Am vazut ca erau imbracati intr-o geaca cu Steaua. Nu ii inteleg pe acesti oameni care stau in Iasi si tin cu Steaua. In loc sa sustii echipa ta, vii sa ce, ca nu inteleg si ma injurau pe mine”, a declarat Alexandru Ionita, potrivit Telekom Sport.