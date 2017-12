VIDEO | Puscas a marcat impotriva lui AC Milan, iar portarul a adus primul punct pentru Benevento in acest sezon

Benevento, codasa din Serie A, a obtinut primul punct din acest sezon, dupa 15 etape, intr-un meci cu AC Milan disputat pe teren propriu.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 38, prin reusita lui Bonaventura, care a stabilit si scorul primei reprize, 1-0 pentru AC Milan.

In minutul 50, George Puscas a reusit sa scrie primul sau gol din acest sezon, dar Kalinic a readus-o pe Milan in avantaj dupa doar 7 minute.

In cel de-al cincilea minut al prelungirilor, portarul Brignoli a mers si el in careu sa isi ajute echipa si a facut-o cu brio. A inscris cu capul in poarta milanezilor si a adus primul punct pentru Benevento din acest sezon.

Astfel, echipa la care evolueaza romanul George Puscas ramane pe ultimul loc in Serie A, avand doar un singur punct obtinut in cele 15 etape disputate. De cealalta parte, Milan ocupa locul 7, cu 21 de puncte.

Benevento kalecisi Brignoli, Milan karşısında 90+5’te golü bularak takımına ligin 15. haftasında ilk puanını kazandırıyor. pic.twitter.com/sqomPttJw4 — Owl Press Video (@owlpressvideo) December 3, 2017

VEZI AICI TOATE GOLURILE