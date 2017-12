Slovenia – Romania se joaca astazi, de la 15:00! Ambele reprezentative au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial de handbal feminin

Romania va disputa duminica, cel de-al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, impotriva Sloveniei. Partida se va juca de la ora 15:00, iar evolutia scorului poate fi urmarita si pe www.SPTFM.ro.

In runda inaugurala, Romania a trecut categoric de Paraguay cu scorul de 29-17, in timp ce Slovenia a produs surpriza in Grupa A, invingand-o pe Franta, cu scorul de 24-23.

Tricolorele sunt lidere in clasamentul seriei, avand un golaveraj mai bun decat Spania si Slovenia.

Lotul Romaniei convocat pentru competitia din Germania:

Denisa Dedu, Iulia Dumanska – portari

Valetina Elisei Ardean, Ana Maria Popa – extreme stanga

Cristina Neagu, Cristina Florianu, Gabriella Szucs – interi stanga

Eliza Buceschi, Madalina Zamfirescu, Cristina Laslo- centri

Crina Pintea, Timea Tatar, Cynthia Tomescu – pivoti

Melinda Geiger, Ana Maria Dragut – interi dreapta

Aneta Udristoiu, Ana Maria Berbece – extreme dreapta.