Simona Halep si-a marit echipa! Ce rol va avea noul membru

Simona Halep a avut parte de un an excelent in care a reusit sa ajunga lider mondial, dar regretul sau ramane inca Grand Slam-ul.

Sportiva noastra l-a cooptat pe Andrei Pavel in staff pe parcursul acestui an, pentru a fi langa ea atunci cand Darren Cahill este indisponibil, iar acum a anuntat inca o noutate in echipa sa.

Cosmin Hodor va colabora cu Simona Halep pe partea de management si proiecte speciale, iar sportiva i-a urat public bun venit in echipa.

“Vreau sa va anunt ca din echipa mea va face parte si Cosmin Hodor in calitate de manager de comunicare si proiecte speciale. Bun venit in echipa Cosmin”, a scris Halep pe contul oficial de Facebook.