PSG a pierdut primul meci din acest sezon, dupa 16 etape!

Paris Saint-Germain, liderul din Franta, a disputat sambata, in deplasare, meciul impotriva formației Strasbourg, contand pentru etapa cu numarul 16 din Ligue 1.

Neymar, Cavani si compania au pierdut primul meci din acest sezon, dupa ce Strasbourg s-a impus cu scorul de 2-1. Da Costa a deschis scorul in minutul 13, iar Mbappe a restabilit egalitatea in minutul 42 si a inchis prima repriza la 1-1.

in partea secunda a jocului, Bahoken a reusit si el sa inscrie in poarta parizienilor si a pastrat cele trei puncte la Strasbourg.

Astfel, PSG a fost invinsa de echipa de pe locul 16 in clasamentul din Ligue 1, dar ramane lider cu 41 de puncte obținute in cele 16 etape disputate si la o distanța de 9 lungimi de locul secund ocupat de AS Monaco.