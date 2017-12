Nici lui nu ii vine sa creada! Ce a declarat portarul lui Benevento, dupa ce a reusit sa marcheze impotriva lui AC Milan

Portarul lui Benevento, Alberto Brignoli, a reusit sa inscrie in poarta celor de la AC Milan, in ultimul minut al prelungirilor meciului din etapa cu numarul 15 din Serie A.

Dupa ce a adus primul punct pentru Benevento in acest sezon de campionat, Brignoli a marturisit ca nu i-a venit sa creada ca a reusit el, ca portar, sa marcheze. Acesta s-a declarat bucuros pentru acest rezultat si a povestit faza din care a punctat in poarta milanezilor.

”Mi-au zis de pe banca sa urc, era ultima sansa la lovitura aia libera, asa ca m-am dus. Am inchis ochii si am sarit, in plonjon, ca un portar nu ca un atacant. Nici nu mi-a venit sa cred ca a intrat mingea in poarta.

E o bucurie imensa atat pentru mine, ca am dat gol, dar si pentru echipa. Am luat atatea goluri in minutul 90 ca acum era timpul sa mai marcam si noi”, a declarat Brignoli, potrivit Telekom Sport.