LIVE TEXT / FCSB – Juventus Bucuresti, de la 20:45! Ros-albastrii au nevoie de un egal pentru a reveni pe pozitia a doua

FCSB va juca duminica, pe teren propriu, meciul imporiva echipei Juventus Bucuresti, contand pentru etapa cu numarul 20 a Ligii I. Partida se va juca pe Arena Nationala, de la ora 20:45 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Arbitrul acestei intalniri va fi Horia Mladinovici, iar asistenti vor fi Vasile Marinescu si Daniel Hulubei.

Ros-albastrii au coborat pe locul 3 in clasamentul Ligii I, dupa ce Craiova a invins-o pe Viitorul si s-a apropiat la 7 puncte de liderul CFR Cluj. Avand 38 de puncte si un golaveraj mai bun, chiar si un egal le-ar readuce elevilor lui Dica inapoi locul secund in clasament. De cealalta parte, Juventus este codasa esalonului, avand doar 9 puncte adunate in acest sezon.