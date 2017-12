EXCLUSIV / Vasile Stanga, dupa victoria Romaniei la CM de handbal feminin: „Mi-era frica de meciul asta. Cristina este motorul echipei”

Vasile Stanga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria Romaniei in fata Sloveniei la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania si s-a declarat incantat de prestatia tricolorelor, marturisind ca i-a fost frica de aceasta intalnire, dupa ce adversarele au reusit sa o invinga pe Franta in etapa precedenta.

Fostul mare handbalist a laudat-o pe Cristina Neagu, considerand ca evolutiile ei bune sunt ceva firesc. De asemenea, Stanga a remarcat o schimbare in jocul Crinei Pintea si a aplaudat revenirea Valentinei Artean-Elisei dupa accidentarea suferita.

„O victorie mare! Mi-era frica de meciul asta, mai ales dupa victoria Sloveniei in fata Frantei. Fetele s-au depasit pe ele si au facut o figura buna. Ma bucur pentru ele.

Sunt jucatoare care au ramas din vechea garda, dar e o surpriza mare Pintea care a progresat fantastic. Ma bucur pentru ea. Vedeti ce inseamna sa plece in strainatate, a venit cu o alta fata. Cu Cristina trebuie sa ne obisnuim, asta este jocul ei, ea este motorul echipei. Chiar si revenirea lui Elisei dupa accidentare este un lucru fantastic.

Franta nu se astepta la o riposta asa de tare din partea Sloveniei, nimeni nu se astepta, dar uite ca… Campionatul asta Mondial va fi campionatul surprizelor. La fete e posibil orice. Mi-e frica de Franta sa nu se antreneze pe parcursul competitiei la fel ca baietii, de Norvegia care e Norvegia. Si Angola poate face o supriza, totul e posibil la fete.

Trecand peste rezultatul cu Slovenia, Franta este o echipa redutabila. Are o echipa valoroasa cu jucatoare de Champions League. Sunt curios sa vad si eu Spania”, a declarat Vasile Stanga in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.